Бурят-монгольская борьба на берегу Большой Невки: навстречу юбилею Дацана

23 августа Дацан Гунзэчойнэй отметит свой 105-й День рождения , который по традиции будет сопровождаться насыщенной концертной программой и спортивными состязаниями.

В настоящее время концертная программа ещё находится в стадии формирования, но уже вкратце можно обозначить, из каких этапов будет складываться будущий спортивный праздник. Торжественная церемония открытия начнётся 23 августа в 13:00 на приводной территории Дацана (за билетным киоском Центрального парка культуры и отдыха, со стороны Приморского проспекта).

К соревнованиям могут быть допущены участники, прошедшие предварительный отбор.

1. По бурят-монгольской борьбе:

— мужчины до 63 кг, до 75 кг, 75+ кг.

— юноши до 40 кг.

Разыгрывается абсолютное первенство среди мужчин.

2. По перетягиванию каната:

— 5 участников (3 мужчин, 2 женщины).

Хронология культурно-спортивного праздника (предварительный вариант):

08:00−10:00 Взвешивание спортсменов по национальной борьбе.

10:30−13:00 Предварительные схватки по национальной борьбе.

13:00−13:30 Торжественное открытие. Приветственное слово настоятеля Санкт-Петербургского Дацана Гунзэчойнэй Б.Б. Бадмаева. Выступление бурятского ансамбля танца «Ая-Ганга».

13:30 Продолжение национальной борьбы.

14:00 Запись на перетягивание каната. Выступление тувинского молодёжного движения «Субедей» — горловое пение.

14:15 Финальные схватки по национальной борьбе.

14:45 Перетягивание каната по мере набора команд. Выступление калмыцкого ансамбля танца.

15:00 Награждение чемпионов и призёров грамотами и денежными призами.

Главными целями спортивных состязаний являются пропаганда здорового образа жизни и национальных традиций, укрепление дружественных связей между народами России, развитие культуры и духовного единства, национального согласия этноса, воспитание подрастающего поколения на основе многовековых традиций, народной культуры и национальных видов спорта.

Данную публикацию можно считать официальным вызовом на соревнование.

Подробная концертно-спортивная программа, приуроченная к 105-летию со Дня рождения Дацана Гунзэчойнэй, будет опубликована на нашем сайте в ближайшие дни. Для СМИ, приглашаемых к освещению этого традиционно красочного и событийного мероприятия, будет разослан отдельный пресс-релиз , который также будет размещён на сайте Санкт-Петербургского буддийского храма.

На фото: праздник День Дацана Гунзэчойнэй в предыдущие годы, из архива петербургского буддийского храма.

