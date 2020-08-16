Бурят-монгольская борьба на берегу Большой Невки: навстречу юбилею Дацана

В настоящее время концертная программа ещё находится в стадии формирования, но уже вкратце можно обозначить, из каких этапов будет складываться будущий спортивный праздник. Торжественная церемония открытия начнётся 23 августа в 13:00 на приводной территории Дацана (за билетным киоском Центрального парка культуры и отдыха, со стороны Приморского проспекта).
К соревнованиям могут быть допущены участники, прошедшие предварительный отбор.
1. По
— мужчины до 63 кг, до 75 кг, 75+ кг.
— юноши до 40 кг.
Разыгрывается абсолютное первенство среди мужчин.
2. По перетягиванию каната:
— 5 участников (3 мужчин, 2 женщины).
Хронология
08:00−10:00 Взвешивание спортсменов по национальной борьбе.
10:30−13:00 Предварительные схватки по национальной борьбе.
13:00−13:30 Торжественное открытие. Приветственное слово настоятеля
13:30 Продолжение национальной борьбы.
14:00 Запись на перетягивание каната. Выступление тувинского молодёжного движения «Субедей» — горловое пение.
14:15 Финальные схватки по национальной борьбе.
14:45 Перетягивание каната по мере набора команд. Выступление калмыцкого ансамбля танца.
15:00 Награждение чемпионов и призёров грамотами и денежными призами.
Главными целями спортивных состязаний являются пропаганда здорового образа жизни и национальных традиций, укрепление дружественных связей между народами России, развитие культуры и духовного единства, национального согласия этноса, воспитание подрастающего поколения на основе многовековых традиций, народной культуры и национальных видов спорта.
Данную публикацию можно считать официальным вызовом на соревнование.
Подробная
На фото: праздник День Дацана Гунзэчойнэй в предыдущие годы, из архива петербургского буддийского храма.